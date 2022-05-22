عناوين الصحف ليوم الأحد 22 أيار 2022

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النهار: "المرحلة الجديدة" تنطلق اليوم بتعقيدات "الاستحقاقَين"

الديار: جعجع وباسيل يتنافسان بتصعيد دفتر الشروط بوجه استحقاقي المجلس والحكومة

برّي المرشح الأوحد لرئاسة المجلس... والفوز مُحقق خارج التسويات

ميقاتي يجمع رصيده بدعم فرنسي... و«القوات» تسعى لتسويق نواف سلام



الأنباء الكويتية: إنجازان لحكومة ميقاتي: إعادة العلاقات الديبلوماسية مع دول مجلس التعاون الخليجي والانتخابات النيابية

المجلس النيابي الجديد يبدأ ولايته غداً ومخاوف من فوضى حال تعثر انتخاب «الرئاسات الثلاث»



الشرق الأوسط: لبنان: رضوخ شعبي لقرار حكومة ميقاتي رفع تعرفة الاتصالات

الوزير القرم لـ «الشرق الأوسط» : أنقذنا القطاع ولا تزال الخدمة الأقل تكلفة في المنطقة