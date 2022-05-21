المدير العام لهيئة أوجيرو للـ LBCI: الاسعار ارتفعت ومعها محتوى الباقة

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اعلن المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية أن ما حصل من ارتفاع بالأسعار هو افضل الممكن للمواطن والمؤسسة، مشيرا الى الاسعار ارتفعت للتمكن بالاستمرار بالقطاع بالحد الادنى.

واشار خلال برنامج " نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن الاسعار ارتفعت ومعها محتوى الباقة.

وشرح انه سيكون هناك تغييرات واضافات في باقات الانترنت تشبه بعض التقديمات بالدول المجاورة. وقال: "فتحنا مجالاً للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم لتخفيف الانفاق الاستثماري للشركات واستخدام البنى التحتية لهيئة اوجيرو لتخفيف المصاريف".

ولفت الى أنه اذا استمر ارتفاع سعر صرف الدولار سيكون لدينا اشكالية كبيرة، واي تدهور مستقبلي لسعر الدولار سيؤثر على ايرادات الدولة، ونعمل على استبدال المازوت بالطاقة الشمسية، لكن هذه الجهود لم تظهر بعد.