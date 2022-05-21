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المساعدون القضائيون يحذرون ويعطون المسؤولين مهلة أخيرة

21
MAY
2022
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حذر المساعدون القضائيون من “استمرار تجاهل مطالبهم المحقة، وأعطوا المسؤولين مهلة أخيرة تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل لمعالجة أزمتهم، والا سيتوقفون عن المداورة في الحضور الى مكاتبهم وتعليق الجلسات”.

وأعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان، أن “المساعدين أطلقوا أكثر من صرخة دون ان يجدوا من يغيثهم من الغرق في بحر الأزمات التي تنهال، عليهم من كل حدب وصوب، وآخرها قرار المصارف حجز رواتبهم ومساعداتهم التي تآكلت اصلا بفعل تدني قيمة العملة الوطنية الى حد انهم باتوا يعملون بالسخرة، ومع ارتفاع اسعار المحروقات الجنوني أصبحوا عاجزين عن الاستمرار في تأمين حضورهم الى قصور العدل التي بدورها تفتقر الى الحد الادنى من مقومات العمل بصورة لائقة، واللائحة تطول”.

وأضاف البيان: “إن المساعدين القضائيين يطلقون للمرة الاخيرة صرخة الى كل المعنيين بإدارة مرفق العدالة، مفادها انهم وفي ظل الظروف الراهنة والآيلة الى التفاقم، بات يستحيل عليهم الإستمرار بوتيرة العمل نفسها من ناحية حضورهم 3 أيام إلى العمل على الأقل، وعقد الجلسات العادية، وقد يكون هذا الأسبوع هو الأخير من عقد الجلسات العادية وكذلك الأسبوع الأخير من الاستمرار بالمداورة الحالية في حال لم يبادر المعنييون الى معالجة اوضاعهم”.

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