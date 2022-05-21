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طقس حار ولكن... هل تعود الأمطار يوم الاثنين؟

21
MAY
2022
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يشهد لبنان طقسا ربيعيا حارا اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها. وتنحسر الكتل الحارة غدا مع تمركز كتل اخرى رطبة وباردة قليلا فوق تركيا، تؤدي بالتالي الى طقس متقلب مع انخفاض الحرارة واحتمال امطار بين الأحد والاثنين ورياح نشطة وثلوج خفيفة على ٢٥٠٠متر.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٤ و ٣٣ درجات وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٧ و ٢٨ درجات.
٢- الجو : قليل السحب ومغبر قليلا
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٤٠ و ٧٠ ٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الاحد : طقس معتدل ومتقلب غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة بين مساء الاحد وقبل ظهر الاثنين والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س

الاثنين : طقس معتدل ومتقلب غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة بين الفجر والظهر تترافق مع برق ورعد واحتمال ان تشتد الامطار فجراً في بعض المناطق والحرارة مستقرة تتراوح بين ١٤ و ٢٤ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س

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