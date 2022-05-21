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هيئة كولكو - اوتاوا تحتفل بنتائج الانتخابات النيابية(بالصور)

21
MAY
2022
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كن مثل النخل صبوراً لا تهزك

الرياح، قد تميل قليلاً، لكنك تصمد في مكانك".

و من مكاننا، في اوتاوا بقينا صامدين و أوفياء لنهج قائد تحدّى العالم بأسره و واجه أباطيل كذبهم و بقِيَ وفيا" لوطن اسمه لبنان!

البارحة، احتفل التيار الوطني الحر هيئة كولكو - اوتاوا بالنصر المدوي الذي حققه في الانتخابات النيابية الاخيرة رُغْم محاصرته اعلاميا"، دوليا" و داخليا"!
وسط الزغاريد، الهتافات، الرقصات و الضحكات، تجمهر التياريون و المناصرون بحضور نائب منسق هيئة كولكو كندا المهندس جهاد داود و مسؤولة لجنة شؤون المرأة في كولكو -كندا السيدة نينا عنيد عارج ، برئاسة منسق هيئة اوتاوا السيد فادي نمر للاحتفال و تكريم كل من ساهم في التحضير للانتخابات و نجاحها و على رأسهم مسؤول لجنة الاتتخابات و نائب منسق اوتاوا السيد طوني عون وجميع المندوبين.

اخيرا"، توجه السيد فادي نمر برسالة محبة و تقدير لمسؤولة الانتخابات السيدة عبير شمعون لتفانيها في العمل الحزبي و لنشاطها و دأبِها اللا متناهي و الذي بثَّ الحماس المتواصل في نفوس المندوبين.

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