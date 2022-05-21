موظفو الخليوي يوقفون الإضراب بعد إقرار الحكومة خطة إنقاذ القطاع

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أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان وقف الإضراب والعودة الى العمل فورا، في ضوء اقرار الحكومة خطة إنقاذ قطاع الإتصالات.



وجاء في رسالة وجهتها النقابة الى موظفي شركتي ألفا وتاتش: "إن إقرار خطة إنقاذ قطاع الإتصالات في مجلس الوزراء، والتي طالما نادينا بها، تعتبر حماية لقطاع الإتصالات واستمراريته، وتاليا تؤمن استمرارية عمل الموظفين والحفاظ على حقوقهم. بناء على هذه المستجدات، جرت نقاشات مع إدارتي شركتي ألفا وتاتش، حيث التزمتا تنفيذ بنود عقد العمل الجماعي وخصوصا لناحية إلتزامات سنة 2020 ابتداء من مطلع الشهر المقبل".



كما، اجتمعت النقابة مع وزير الإتصالات المهندس جوني القرم الذي أكد التزامه حقوق الموظفين ومكتسباتهم.



وستعقد النقابة إجتماعات مكثفة مع إدارتي الشركتين ومع الوزارة الأسبوع المقبل لتنسيق آلية تنفيذ الإلتزامات المستحقة للموظفين.



بناء على كل ما تقدم قررت النقابة وقف الإضراب والعودة الى العمل فورا".



وشكرت النقابة للموظفين "جهودهم وثباتهم وثقتهم بها لنيل حقوقهم والمحافظة على مكتسباتهم".