living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

موظفو الخليوي يوقفون الإضراب بعد إقرار الحكومة خطة إنقاذ القطاع

21
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان وقف الإضراب والعودة الى العمل فورا، في ضوء اقرار الحكومة خطة إنقاذ قطاع الإتصالات.


وجاء في رسالة وجهتها النقابة الى موظفي شركتي ألفا وتاتش: "إن إقرار خطة إنقاذ قطاع الإتصالات في مجلس الوزراء، والتي طالما نادينا بها، تعتبر حماية لقطاع الإتصالات واستمراريته، وتاليا تؤمن استمرارية عمل الموظفين والحفاظ على حقوقهم. بناء على هذه المستجدات، جرت نقاشات مع إدارتي شركتي ألفا وتاتش، حيث التزمتا تنفيذ بنود عقد العمل الجماعي وخصوصا لناحية إلتزامات سنة 2020 ابتداء من مطلع الشهر المقبل".

كما، اجتمعت النقابة مع وزير الإتصالات المهندس جوني القرم الذي أكد التزامه حقوق الموظفين ومكتسباتهم.

وستعقد النقابة إجتماعات مكثفة مع إدارتي الشركتين ومع الوزارة الأسبوع المقبل لتنسيق آلية تنفيذ الإلتزامات المستحقة للموظفين.

بناء على كل ما تقدم قررت النقابة وقف الإضراب والعودة الى العمل فورا".

وشكرت النقابة للموظفين "جهودهم وثباتهم وثقتهم بها لنيل حقوقهم والمحافظة على مكتسباتهم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout