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أسرار الصحف ليوم السبت 21 أيار 2022

21
MAY
2022
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البناء


قال مصدر نيابي إذا لم تسجل أية ترشيحات لمنصب رئيس المجلس خلال الجلسة الأولى احتجاجاً على المواقف الطائفية المعادية لثنائي حركة أمل وحزب الله، فهذا يعني تعطيل انتخاب نائب الرئيس ورؤساء اللجان وبالتالي جمود مجلس النواب الجديد ومعه كل الاستحقاقات الدستورية والتشريعية.

تؤكد مصادر إحصائيّة انتخابيّة أن تصويتاً لافتاً يمثل بلوكات منظمة بآلاف الأصوات سجل في صناديق اغترابية لإسقاط مرشحين وتعزيز وضع آخرين، خصوصا في دوائر البقاع 3 والجنوب 3 والشمال 3 والشوف وعاليه وطرابلس والبقاع الغربي وأن أغلب هذه البلوكات كانت من صناديق دول الخليج.

الجمهورية
ـ عبّرت مراجع ديبلوماسية عن تقديرها لأداء المؤسسات العسكرية والأمنية إبان الإنتخابات النيابية، وهو ما تشير اليه لجان المراقبة الإقليمية والدولية.
ـ تراجع بعض السوبرماركت عن قرار تخفيض نسبة دفع الفاتورة عبر البطاقة المصرفية عند فقدان عدد من الزبائن، وعاد الى اعتماد نسبة 50 في المئة نقدا ً و50 بالمئة عبر البطاقة.
ـ تيار بارز يتهيأ لخلوة يتطرق فيها إلى نقاط محدّدة لمعالجتها وتصحيح ما برز من ثغر شابت أداءه في الانتخابات.

اللواء

قرّر مرجع كبير إدارة ملف معركته بنفسه، طالباً عدم الدخول على خط التعليقات أو السجالات!

بات بحكم المؤكّد أن تيّاراً سياسياً، استعاد بعضاً من حضوره النيابي، خسر بقوة خيار التعيينات التي كان يسعى لها..

اختلفت التقييمات بشأن الاطلالات الأولى للنواب الجدد، فضلاً عن الانتماءات التي كشفت عنها أندية محلية، ذات ارتباطات دولية..

 

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