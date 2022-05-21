عناوين الصحف ليوم السبت 21 أيار 2022

الأخبار
ـ شاعر الغضب العربي
ـ الحكومة ترفع الأسعار وترحل
ـ جنبلاط بينَ غالبيتيْن: الجلوس على ضـفة النهر أفضل
ـ الأردن في زحمة «المخاوف»: نريد ظهيراً
البناء
ـ بري يرحّب بالبدء بإلغاء الطائفيّة من رئاسة مجلس النواب… ورئاسة الحكومة بين سلام والبزري
ـ نصرالله للانفتاح على سورية في ملف النازحين… وتسريع استخراج النفط والغاز
ـ خلافات رئاسيّة حول خطة ميقاتي للتعافي الماليّ وتلزيم الكهرباء ومصرف لبنان
الجمهورية
ـ الخارج: إصلاحات.. والداخل: إنقسامات!
ـ حلحلة مرتقبة في الادوية
ـ أكثر ما يُقلق الجيش بعد الانتخابات
ـ قمح مدعوم لـ»العربي» غير مدعوم لـ»الفرنجي»
ـ إيطاليا تقترح خطة للخروج من الأزمة في أوكرانيا
اللواء
ـ جلسة «الجراحة المالية» تودِّع دعم الاتصالات والغذاء والدواء!
ـ رفع التعرفة والرسوم في الخليوي.. ومصير رواتب القطاع العام يتوقف على الدولار الجمركي
ـ منظمة العفو: عدم التحقيق باغتيال أبو عاقلة انتهاك إسرائيلي للقانون الدولي
الديار
ـ الإختبار الأول بوجه حزب الله يبدأ بعدد الأصوات لانتخاب بري
ـ الدولار يُحلّق عالياً ويُؤجّج صراع البقاء والفوضى الإجتماعيّة
ـ مُبادرة فرنسيّة جديدة ... هل ينجح ماكرون في احتواء الأزمة هذه المرة؟