عناوين الصحف ليوم السبت 21 أيار 2022

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الأخبار

ـ شاعر الغضب العربي

ـ الحكومة ترفع الأسعار وترحل

ـ جنبلاط بينَ غالبيتيْن: الجلوس على ضـفة النهر أفضل

ـ الأردن في زحمة «المخاوف»: نريد ظهيراً

البناء

ـ بري يرحّب بالبدء بإلغاء الطائفيّة من رئاسة مجلس النواب… ورئاسة الحكومة بين سلام والبزري

ـ نصرالله للانفتاح على سورية في ملف النازحين… وتسريع استخراج النفط والغاز

ـ خلافات رئاسيّة حول خطة ميقاتي للتعافي الماليّ وتلزيم الكهرباء ومصرف لبنان

الجمهورية

ـ الخارج: إصلاحات.. والداخل: إنقسامات!

ـ حلحلة مرتقبة في الادوية

ـ أكثر ما يُقلق الجيش بعد الانتخابات

ـ قمح مدعوم لـ»العربي» غير مدعوم لـ»الفرنجي»

ـ إيطاليا تقترح خطة للخروج من الأزمة في أوكرانيا

اللواء

ـ جلسة «الجراحة المالية» تودِّع دعم الاتصالات والغذاء والدواء!

ـ رفع التعرفة والرسوم في الخليوي.. ومصير رواتب القطاع العام يتوقف على الدولار الجمركي

ـ منظمة العفو: عدم التحقيق باغتيال أبو عاقلة انتهاك إسرائيلي للقانون الدولي

الديار

ـ الإختبار الأول بوجه حزب الله يبدأ بعدد الأصوات لانتخاب بري

ـ الدولار يُحلّق عالياً ويُؤجّج صراع البقاء والفوضى الإجتماعيّة

ـ مُبادرة فرنسيّة جديدة ... هل ينجح ماكرون في احتواء الأزمة هذه المرة؟