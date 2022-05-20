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كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة دعوتهما الى القيام بـ"إصلاحات هيكلية" في لبنان، في ختام الانتخابات البرلمانية التي نظمت الأحد.



وأعلنت الرئاسة الفرنسية في ختام اتصال هاتفي بين ماكرون وولي العهد السعودي "لقد أكدا مجددا ضرورة تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإنهاض البلاد والتي ينتظرها الشعب اللبناني والمجموعة الدولية".

وأكد ماكرون وولي العهد السعودي الذي هنأ الرئيس الفرنسي بإعادة انتخابه، أيضا "رغبتهما في مواصلة التنسيق بينهما لدعم الشعب اللبناني".

وتطرق الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي أيضا الى "خلل التوازن" الذي تسبب به النزاع في أوكرانيا في أسواق الطاقة، و"التحركات الممكنة لضمان الإمدادات للجميع واحتواء ارتفاع الأسعار العالمية".

وينظر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الروسي، تعرقله حتى الآن المجر، وسيتطلب البحث عن إمدادات بديلة في الشرق الأوسط.