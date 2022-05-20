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بكرا رح نفرجيك كيف...

20
MAY
2022
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بكرا رح نفرجيك كيف نهر التيار رح يهدر من الشمال للجنوب ويصبّ عالساعة 5 بالبيال،
رح نفرجيك كيف بكون الربح ونردّلك ادعاءاتك مع الشكر
رح نفرجيك كيف الوفا بكون من شعب تعرّض لأبشع اساليب التصفية السياسية
رح نفرجيك كيف الاوادم الشجعان صمدوا وبعيونن لفتة أمل لبكرا أحلا بيشبهن

بكرا الساعة خمسة مش بس رح نفرجيك، رح نحرص انك تسمع كلمة الفصل على لسان رئيس التيار… وبهالكلمة رح تلاقي اجوبة لكل أسئلتك، وحقائق ردّا على كلّ أكاذيبك، ووقائع بوجّ أضاليلك والاكيد انو بكرا رح تكون الحسابات بالجمع ادقّ من حساباتك وانشالله من بعدها تتوضح الاحجام، وكل مين نفخ حالو يرجع لموقعو الطبيعي.

أما من مطلع الاسبوع المقبل، فالاستحقاقات كتيرة، واولها انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبو بعمليّة لن تكون بالسهلة أبدا، فالمرشح الدائم نبيه بري لا يملك ترف الاصوات مما يجعل بعض المراقبين يتحدّثون عن سيناريو قريب للسيناريو العراقي حيث تتأجل هذه الانتخابات الى حين بروز تسوية. واذا مرّ قطوع رئاسة المجلس فالبلاد على موعد مع تشكيل صعب للحكومة الجديدة تبعا لما افرته الانتخابات البرلمانية من موازين… وبالانتظار كانت الحكومة عم تعقد أخر جلساتها وعلى جدول اعمالها 133 بند من البنود المالية الدقيقة وأبرزها الدولار الجمركي يللي سقط… وزيادرة تعرفة الاتصالات يللي أقر وسيبدأ العمل به ابتداء من تموز.

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