اليكم مقررات الجلسة الأخيرة للحكومة!

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في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي انعقدت في بعبدا قبيل تحوّل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، وافق المجلس مبدئياً على خطة وزير الاتصالات لكنه شكّل لجنة للبحث في تفاصيل إضافيّة تتعلّق بالأفراد ذوي الدخل المحدود، بحسب معلومات صحفية.



وقال وزير الصحة فراس أبيض بعد الجلسة، "موّلنا لـ4 أشهر شراء الأدوية للأمراض المزمنة عبر الـ SDR أي من حقوق السحب الخاصة".



من جهته، أشار وزير الإعلام زياد المكاري، الى اعتراض كل من الوزارء بيرم والحاج حسن وحمية ومرتضى، على خطة التعافي المالي، وتحفظ عليها وزير التربية عباس الحلبي.

وأضاف، "عقدنا اليوم الجلسة الأخيرة وأظن أنّ هناك اجتهاداً لعقد جلسة إذ طرأ أمر ما".



وتابع مكاري قائلًا، "نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قدّم استراتيجية النهوض بالقطاع المالي وإقرار مذكّرة للسياسات المالية وسط تسجيل اعتراض وزير واحد".



هذا وأقر مجلس الوزراء "زيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من أول شهر تموز".



وتمّ "سحب بند الدولار الجمركي من الجلسة الحكومية الأخيرة التي إنعقدت اليوم، بحسب ما تداولت معلومات صحفية".



وأقر المجلس أيضًا 35 مليون دولار لأدوية الأمراض المزمنة وأدوية السرطان، على أن يؤمن المبلغ مصرف الإسكان بالفريش دولار.