living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية تمنى بعد اثارة السفيرة شيا موضوع الترسيم معاودة الوسيط هوكشتاين مساعيه خصوصاً بعد إتمام الاستحقاق النيابي

20
MAY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، القائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا لمناسبة تسلمه مسؤولياته، وقيامه بجولة على الدول التي تشملها مهماته. وتناول البحث التعاون القائم بين الجيشين الأميركي واللبناني، حيث اكد الجنرال كوريلا استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره في حفظ الامن والاستقرار في لبنان.
وتمنى الرئيس عون للجنرال الأميركي التوفيق في مهماته الجديدة، لا سيما وانها تشمل 21 دولة في منطقة هي الأقل استقراراً، منوّهاً بالدور الذي يلعبه الجيش الأميركي في مساندة القوى العسكرية اللبنانية.
وخلال اللقاء، تحدثت السفيرة شيا عن أهمية استئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فأعرب الرئيس عون عن تقديره للجهد الذي قام به الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للتوصل الى حل في موضوع الترسيم، متمنياً ان يعاود مساعيه خصوصاً بعدما تم انجاز الانتخابات النيابية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout