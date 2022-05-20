رئيس الجمهورية تمنى بعد اثارة السفيرة شيا موضوع الترسيم معاودة الوسيط هوكشتاين مساعيه خصوصاً بعد إتمام الاستحقاق النيابي

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في قصر بعبدا، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، القائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا لمناسبة تسلمه مسؤولياته، وقيامه بجولة على الدول التي تشملها مهماته. وتناول البحث التعاون القائم بين الجيشين الأميركي واللبناني، حيث اكد الجنرال كوريلا استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره في حفظ الامن والاستقرار في لبنان.

وتمنى الرئيس عون للجنرال الأميركي التوفيق في مهماته الجديدة، لا سيما وانها تشمل 21 دولة في منطقة هي الأقل استقراراً، منوّهاً بالدور الذي يلعبه الجيش الأميركي في مساندة القوى العسكرية اللبنانية.

وخلال اللقاء، تحدثت السفيرة شيا عن أهمية استئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فأعرب الرئيس عون عن تقديره للجهد الذي قام به الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين للتوصل الى حل في موضوع الترسيم، متمنياً ان يعاود مساعيه خصوصاً بعدما تم انجاز الانتخابات النيابية.