ليرات "طازجة" تجتاح البلد وترفع سعر الدولار

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المواطن المودع يذهب إلى البنك ولا يحصل سوى على مليوني ليرة نقدا من أمواله...

الليرات من أموال الناس في حالة شحّ...

هي أصلا لا قيمة لها لكنها غير متوفرة.

الليرات تظهر فجأة عند بيع الدولارات في السوق الموازية...

تظهر الليرات بالملايين لا بل بالمليارات... تكرم قد ما بدك... عجباً.

فصل جديد ما بعد الانتخابات النيابية ظهر في السّوق بحسب مصادر صيرفية...

مليارات الليرات الطازجة المغلقة... قد ما بدك... لشراء الدولارات و بالتالي رفع سعر الصرف.

ما مصدرها يا ترى؟!

و ما الهدف من هذه الخطة القديمة المتجددة...