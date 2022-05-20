كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

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يسيطر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي اليوم مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة حول معدلاتها، قبل ان يتحول الطقس الى حار قليلا غدا السبت ومتقلب مع انخفاض الحرارة واحتمال امطار بين الأحد والاثنين.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الجمعة :

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٧ درجة بقاعا بين ٨ و ٢٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٠ و ٢٤ درجة.

٢- الجو : قليل السحب ومغبر قليلاً

٣- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

السبت : طقس حار نسبيًا قليل السحب مغبر قليلاً والحرارة ترتفع تتراوح بين ١٩ و ٣٠ درجة ساحلا وبين ١٠ و ٣١ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

الاحد : طقس معتدل ومتقلب غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة بين مساء الاحد وقبل ظهر الاثنين والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٥ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س