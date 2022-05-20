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ربطة الخبز بـ35 ألفاً في هذه المنطقة!

20
MAY
2022
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تسلمت الافران في النبطية صباح اليوم عددا قليلا من ربطات الخبز، بما لا يزيد عن 10 ربطات لكل متجر او محل، فيما بيعت ربطة الخبز في السوق السوداء بـ 35 الف ليرة.

وفي سابقة خطيرة، أقدمت عائلات سورية في ساحة كفرجوز على الاستيلاء على اكثر من عشرين ربطة خبز من سيارة فان تابعة لأحد الافران في الجنوب، ودفعوا ثمنها.

ولجأ المواطنون الى شراء الكعك والباتسيري والخبز المرقوق، بعدما بدأ الطحين بالنفاد في الافران رغم رفع الدعم وزيادة سعر ربطة الخبز الى 16 الف ليرة.

 

وحذر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل من "المس برغيف الفقراء والعمال والمحرومين والمستضعفين"، وقال: "اذا كان نفاد الطحين هو السبب كما تدعون فليبادر مصرف لبنان الى دفع الاعتمادات واستيراد القمح"، مؤكدا ان "على الحكومة توفير الطحين ووضع خطة للمعالجة قبل ان تصبح حكومة تصريف اعمال".

وأشار الى ان "اسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت بشكل مخيف بعد ارتفاع اسعار المحروقات بحجة ارتفاع سعر الدولار، ما أفقد قيمة رواتب العمال والموظفين". وطالب "بزيادة الرواتب والاجور كما اقر الاتحاد العمالي العام ودفع بدل النقل اليومي للموظفين وعمال البلديات وذك قبل وقوع الانفجار الاجتماعي".

وأعلن مغربل "وقوفه الى جانب أصحاب الافران الذين اعتصموا اليوم في الدوير مطالبين بتأمين الطحين".

 

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