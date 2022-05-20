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عناوين الصّحف ليوم الجمعة 20 أيار 2022

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الأخبار

مخزومي أنفق ملايين الدولارات وحصد "الله، حريري، طريق الجديدة"!

صيدا: تحالف سعد – البزري أمام الاختبار وانفجار في قواعد الحريري

التحدي الأول للقوى السيادية والشبابية!

الشلل يبدأ من المجلس النيابي

الصفقة التركية: توسيع "الناتو" مقابل "المنطقة الآمنة"


البناء

جعجع يخوض رهان تشكيل أغلبيّة مناوئة للمقاومة... وبيضة القبان موقف جنبلاط

"نواب التغيير" يفشلون في التفاهم على أولويّة السلاح أو الإنقاذ... والترشيحات

القضايا المعيشيّة استحقاقات تسابق السياسة... وهيل يتحدّث عن مبادرة فرنسيّة


اللواء

أولوية أميركية عشية رئاسة المجلس: مواجهة حزب الله

"القوات" تُرشِّح حاصباني ولا تنتخب بري.. والحكومة تُودِّع – السراي بتسونامي إنفاق

الجمهورية

بري لـ"الجمهورية": هذا ردي على معارضي انتخابي

الحكومة تودع... والازمة تحتدم

لماذا لبنان بمنأى عن شبح الجوع؟

التكليف مفتاح المرحلة الجديدة

 

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