أسرار الصّحف ليوم الجمعة 20 أيار 2022

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البناء



قال مرجع نيابي إنّ رئاسة الحكومة بين نواف سلام إذا تمكّن الأميركي والسعودي من تجميع 25 نائباً من المستقلين والتغييريين وجنبلاط إضافة لنواب 14 آذار أو عبد الرحمن البزري لحكومة يؤيّدها نواب 8 آذار وجنبلاط وعدد من المستقلين والتغييريين وإلا فميقاتي مكلفٌ ولا يؤلّف.



يقول رئيس كتلة نيابية إنّ نائب رئيس مجلس النواب سيكون الياس بو صعب بعد تسوية بين حركة أمل والتيار الوطني الحر تقوم على تصويت نصف نواب كل من الكتلتين لمرشح الآخر لمنصبي رئيس ونائب رئيس مجلس النواب.



اللواء



كشفت نتائج الانتخابات النيابية ذهول عدد من السفارات والجهات المعنية بوضع لبنان عن معلومات محققة، والغوص في معلومات تستند إلى السمع أو الوهم!



يتجه حزب بارز لصرف النظر عن استمرار العلاقة مع وزير سابق على خلفية نتائج ما حصل قبل الأحد الماضي وبعده؟



يدور جدل واسع حول العوامل الحقيقية التي أدت إلى سقوط رموز محور بكامله، من خارج إصطفاف "الثنائي"!

الجمهورية

قالت أوساط سياسية إنّ الحديث عن فتح صفحة جديدة بعد ١٥ أيار يوحي بوجود مشاريع تفاهمات جديدة بالمفرق تمهيداً لمقاربة الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

إتصل قيادي حزبي بمسؤول كبير ناقلًا إليه تبريرًا من رئيس حزبه لعدم دعمه أحد المرشحين بالصوت التفضيلي بناء لاتفاق مسبق بينهما فردّ المسؤول قائلًا: ضربني وبكى سبقني واشتكى.

لوحظ أنّه على رغم إعلان حزب مؤثر عدم امتلاك فريقه الغالبية النيابية تستمر الحسابات لفرز النواب إذا كانوا مع هذا المحور أو ذاك.