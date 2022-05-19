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تلف مخدرات في صيدا (بالصور)

19
MAY
2022
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تلف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي – صيدا في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 19-05-2022 كميات من المخدرات المضبوطة، وذلك في بؤرة قرب معمل فرز النفايات في صيدا بناء على إشارة القضاء المختص، وبحضور كل من: المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد مارون الخوند، رئيس مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في صيدا المقدم هيثم سويد، رئيس مفرزة صيدا المركزية في الجمارك الرائد عمر غاريوس، والرائد ياسر زيتون أحد ضباط شعبة العلاقات العامة، ورئيس قلم النيابة العامة التمييزية الأستاذ ريمون قزحيا.

أما المخدرات المضبوطة التي تم تلفها فهي على الشكل التالي:
– /269،900/كلغ من حشيشة الكيف
– /8/ طن و/923،35/كلغ من المواد الأولية التي تستعمل صناعة الكبتاغون وتحتوي على”PHENYL ACETIC ACID”.

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