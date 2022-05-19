وليد الأشقر عن جعجع: "خبّرنا اليوم بمؤتمره انه هوي ١٩ ونحنا ١٨ وقرّر عن حلفائنا مسبقاً وين بدّن يكونوا"

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غرد وليد الاشقر عبر تويتر بالقول: "خبّرنا اليوم بمؤتمره انه هوي ١٩ ونحنا ١٨ وقرّر عن حلفائنا مسبقاً وين بدّن يكونوا.

ورجع خبّرنا عن نواب من التيار طلعوا بأصوات غيرن.

قلت لازم ذكرو بكم نقطة عالسريع... وللحديث تتمة".

وارفق الاشقر تغريدته بمقطع فيديو، على الرابط التالي:

https://twitter.com/wachkar/status/1527282724951584769?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1527282724951584769%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fwachkar2Fstatus2F1527282724951584769widget%3DTweet