بري استقبل حجار وعرض شؤوناً تربوية مع الحلبي

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير التربية والتعليم العالي #عباس الحلبي، وكان عرض للأوضاع العامة وشؤونا تربوية وأوضاع الجامعة اللبنانية.

بعد اللقاء، هنّا الحلبي "الحكومة اللبنانية على إنجازها بنجاح هذا الإستحقاق الدستوري الهام الذي يبشر بإعادة تكوين السلطة، وبما يبشر أيضا بمرحلة جديدة نأمل أن تكون مرحلة استقرار وإنقاذ وإعادة نهوض".

وأضاف: "بحثنا أيضاً في ملفات عديدة أبرزها وأولها ملفات الجامعة اللبنانية، ولكي نسهل تمرير المراسيم المعدة للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي ستعقد غدا. كما بحثنا في ضرورة توفير الإعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية وخاصة ملفات واعتمادات متصلة بوزارة التربية وبدلات النقل وتوفير المستلزمات اللوجستية والأتعاب في الهيئات التعليمية لتمكينها من إجراء الإمتحانات الرسمية، وبالنسبة للجامعة اللبنانية لتمكينها من الإستمرار ومواجهة الأعباء التي تزداد يوما بعد يوم لجهة صيانة المباني ولجهة الأساتذة والمتعاقدين، وكالعادة كان اللقاء مثمرا".



واستقبل بري أيضاً وزير الشؤون الإجتماعية #هكتور حجار الذي أطلع رئيس المجلس على نتائج مؤتمر بروكسل حول النازحين والموقف اللبناني الرسمي المتكامل حول هذا الملف، اضافة الى برامج وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة برامج الدعم الإجتماعي. كما أطلع الرئيس بري على اجواء زيارة وزراء الشؤون الإجتماعية العرب الى لبنان في الثاني والثالث والرابع من حزيران المقبل.



كما وعرض أوضاع الصناعيين ومطالبهم خلال استقباله رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني وأعضاء هيئة مكتب الجمعية.



إلى ذلك، استقبل رئيس المجلس، بحضور معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بحضور المسؤول العمالي المركزي في حركة "أمل" علي حمدان.