رئيس الجمهورية مهنئا الشيخ محمد بن زايد بتسلمه رئاسة دولة الامارات: نتطلع الى تطور العلاقات الثنائية في المجالات كافة

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الرئيس عون يترأس غدا الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قبل دخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال وعلى جدول اعمالها 132 بندا

الرئيس عون عرض الأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع ونتائج مؤتمر بروكسل مع وزير الشؤون الاجتماعية

رئيس مصرف الإسكان اطلع رئيس الجمهورية على خطة المصرف: القروض ستكون ابتداء من 20 حزيران

النائب السابق رحمه من قصر بعبدا: لتشكيل حكومة مقتدرة وووقف سجال الاحجام: انقاذ الوطن يتقدم على الجميع وأحد لا يستطيع الغاء حضور او دور الاخر

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثانية والنصف بعد ظهر غد الجمعة الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء قبل ان تدخل الحكومة مرحلة تصريف الاعمال مع بداية الولاية الجديدة لمجلس النواب المنبثقة عن الانتخابات النيابية التي تمت يوم الاحد الماضي. وسوف ينظر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في جدول اعمال من 132 بندا تتناول شؤونا مالية ووظيفية وتربوية وغيرها.

وزير الدفاع الوطني

الى ذلك، كانت للرئيس عون قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات وزارية واقتصادية وسياسية تناولت مواضيع مختلفة.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني موريس سليم واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في البلاد، والإجواء الأمنية التي رافقت الانتخابات النيابية يوم الاحد الماضي في ضوء الإجراءات التي اتخذها الجيش لتوفير المناخات الملائمة لممارسة المواطنين واجبهم الوطني، والتدابير التي اتخذت لمعالجة بعض الحوادث الفردية التي سجلت على هامش العملية الانتخابية. كذلك تطرق البحث الى أوضاع العسكريين والإجراءات الواجب اتخاذها لتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، والمواضيع الواردة على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا حول هذه المسألة.

وزير الشؤون الاجتماعية

وزاريا أيضا، استقبل الرئيس عون وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي اطلعه على نتائج المؤتمر الذي عقد في بروكسل حول دعم "مستقبل سوريا والمنطقة" والذي تناول خصوصا أوضاع النازحين السوريين في عدد من الدول المجاورة لسوريا ومنها لبنان. واكد الوزير حجار ان موقف لبنان كان واضحا خلال المؤتمر لجهة ضرورة تسهيل عملية إعادة النازحين السوريين الى بلادهم وعدم قدرة لبنان على تحمل المزيد من التداعيات السلبية التي سببها النزوح السوري على مختلف القطاعات في البلاد. ووضع الوزير حجار الرئيس عون في أجواء المداولات التي دارت خلال المؤتمر واللقاءات الجانبية التي عقدها مع عدد من المشاركين فيه.

النائب السابق رحمه

سياسيا، استقبل الرئيس عون النائب السابق اميل رحمه وعرض معه لآخر التطورات في البلاد ولمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.

وبعد اللقاء أدلى رحمه بالتصريح الاتي: "سعدت بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وجرى خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة في البلاد في أعقاب الانتخابات النيابية. وتمنيت على الرئيس أن يضاعف جهوده في الفترة المتبقية من عهده لوقف النزف الاقتصادي والمالي، والتصدي لمعاناة المواطنين في ظل الاجرام المتمادي بحقهم من العصابات التي تتلاعب بأسعار صرف الليرة، والمحتكرين الذين يتذرعون بذلك لرفع أسعار السلع الغذائية. وقد وجدت لدى رئيس الجمهورية تفهما كبيرا لثورة المواطنين على الوضع القائم، وحرصا على معالجة هذا التدهور المتسارع في ظل انعكاسات التطورات الدولية والاقليمية على لبنان."

أضاف: "كما هنأت الرئيس عون على ايفائه بوعده وحرصه على إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المقررة له، ونحمد الله على ذلك بفضل تدابير الجيش وسائر القوى الامنية والقضاة ورؤساء الأقلام على ادائهم المميز وسهرهم على توفير انتخابات شفافة ."

وأمل رحمه من المجلس المنتخب "أن يضع الانقسامات والاصطفافات جانبا، وأن ينصرف فورا إلى إقرار القوانين الملحة الخاصة بالاصلاحات الاقتصادية والمالية، وتقديم الأولويات التي ينتظرها الناس على ما عداها". كذلك امل في "تشكيل حكومة جديدة مقتدرة تستطيع جبه التحديات، وتواكب انتخاب رئيس جديد للجمهورية". وقال: "يجب وقف السجال القائم حول الاحجام النيابية بين الافرقاء، والتحالف بين اللبنانيين لإنقاذ الوطن الذي يتقدم علينا جميعا. وليعلم من له اذنان سامعتان، أن أحدا لا يستطيع أن يلغي حضور آلاخر ودوره في لبنان، مهما بلغت قوته وتعاظمت. وقد لمست من الرئيس عون تفهما لما طرحت من افكار وخواطر حول مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية. وسيكون للرئيس غدا كلام مهم عن الانتخابات ونتائجها وما سيليها من استحقاقات، وذلك انطلاقا من موقعه الدستوري كرئيس للبلاد."

رئيس مصرف الإسكان

من جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان السيد أنطوان حبيب الذي عرض للرئيس عون خطة مصرف الإسكان التي ستعطى بموجبها قروض اسكانية للبنانيين بالإضافة الى قروض للطاقة الشمسية .

وبعد اللقاء، ادلى السيد حبيب بالتصريح التالي الى الصحافيين: "تشرفت بلقاء فخامة الرئيس، واطلعناه على خطة مصرف الإسكان التي بموجبها ستكون هناك قروض للشعب اللبناني ابتداء من 20 حزيران، وتمنينا عليه التدخل لدى السلطات الكويتية للافراج عن قرض الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية البالغ خمسين مليون دينار كويتي كي نستطيع تلبية جميع طلبات قروض الطاقة الشمسية، ولشراء مساكن او ترميمها. والقروض ستعطى لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفق ما ينص عليه نظام المصرف. ونحن سنبدأ بذلك ابتداء من 20 حزيران، علما ان طلبات القروض ستُقدم بواسطة تطبيق الكتروني على الهواتف المحمولة، فلا يعود المواطن مضطرا للنزول من قريته او بلدته لتقديم الطلب. ونحن بصدد التوقيع، الاسبوع المقبل، مع وزارة الطاقة، على بروتوكول تعاون مشترك لقروض الطاقة الشمسية."

وردا على سؤال حول وجود شروط خاصة للحصول على القروض، أجاب: "القروض هي لشراء المسكن، حيث ان القرض هو ب100 مليون ليرة على مدى 30 سنة بفائدة 5 %، على أساس ان الحد الأدنى للدخل العائلي هو 6 ملايين ليرة، والحد الأقصى 20 مليون ليرة. ان مصرف السكان هو للمحتاج وفق ما انشأه القانون الذي صدر بمبادرة من فخامة الرئيس سركيس ودولة الرئيس الحص، لذلك فإن كافة توجهاتنا هي لاعطاء الفئات غير القادرة على شراء او ترميم مسكن."

وبالنسبة الى قرض الطاقة الشمسية، أوضح "ان القرض سيكون بين 75 مليون ليرة و200 مليون، والحد الأقصى للدخل العائلي هو 6 ملايين ليرة، والحد الأقصى 20 مليون ليرة، وذلك لشراء بين 5 الى 10 امبير. اما السند فيكون شهريا بقيمة مليون و400 الف لقرض 75 مليون ليرة، ومليونين و800 الف لقرض 150 مليون."

تهنئة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

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لى ذلك، ابرق رئيس الجمهورية الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل سلطان آل نهيان مهنئا بتسلمه رئاسة دولة الامارات، ومتمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة "لما فيه خير الشعب الاماراتي الشقيق ورفاهيته وازدهاره". ونوه الرئيس عون بالعلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان ودولة الامارات متطلعا الى تطورها في المجالات كافة.