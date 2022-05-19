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طقس الايام المقبلة متقلّب وماطر

19
MAY
2022
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة تصل لحدود 65 كلم/س اعتبارا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، يتأثر يوم الجمعة بكتل هوائية حارة تبلغ ذروتها السبت، وتنحسر يوم الأحد مع اقتراب منخفض جوي فوق البحر يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع تدن في درجات الحرارة. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار بين 18و 27 درجة).
الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات بحيث تبقى درجات الحرارة من دون معدلاتها.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة مع رياح ناشطة تصل لحدود 65 كلم/س اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة فوق معدلاتها بحدود 4 درجات، ورياح ناشطة تصل لحدود 70 كلم/س تكون مغبرة بخاصة جنوب البلاد، وبقاء الرطوبة النسبية منخفضة.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تهطل أمطار متفرقة موحلة بدءا من الظهر.

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