قراءة في فوز ملحم طوق بـ بشري

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مالك ابي نادر - قيادي في التيار الوطني الحر

انا لن اتكلم عن ميزات ملحم طوق وعائلته ابا عن جد كبيت سياسي اجتماعي عريق في بشري والجبة ومنطقة ديرالاحمر فهذه العائلة تلازم اهلها وربعها في حزنهم وفرحهم وفي ضيقهم وفرجهم محاولةً التخفيف عنهم ومشاركتهم حياتهم بحلوها ومرها دون ان يتخلفوا يوما من ستينات القرن الماضي الى الان وهذا مطلوب ومحبب في بيئة لبنانية بشرواية تعتبر المسؤول والزعيم شريكا ومشاركا فيعتبر هنا عمله هذا كاحد اركان الزعامة والقيادة.



ولكن ساتكلم عن المعنى السياسي والوطني للفوز فمنطقة بشري وجبتها ومنذ ايار 2005 خطفت الى مربع حزبي ضيق لا يعبر عن تطلعات كل اهلها ففقدت التوازن واُجبرت على التعاطي مع مرجعية سياسية واحدة لا تقيم للعادات والتقاليد والاعراف والاصول اية قيمة او حساب فالخدمات وفق الولاءات والا فالعزل والتشفي والانتقام يقابلها دائما الانقياد والانخراط القسري بخطاب سياسي اكبر من الجبة والمنطقة لا بل اكبر من الوطن واصبح مشرعا ومقبولا معاداة الجوار التاريخي في زغرتا وبعلبك ارضاء لنزوات وسياسات داخلية واقليمية وربما دولية ففقدت وعلى مدى سبعة عشر عاما توازنها الاجتماعي والسياسي فالعداء اصبح مفروضا ضد اطراف داخلية واقليمية ودولية والتحالف اصبح قسريا مع من يخاصمها فضربت علاقات المجتمع البشراوي - وهنا اشمل قرى القضاء – بالشيعة واي طرف سياسي لا يجاري القوات اللبنانية بنظرتها لكافة القضايا الوطنية والاقليمية فضُربت السياحات الصيفية، الشتوية، الدينية والبيئية واصبحت حكرا على من يوالون القوات بالسياسة والا فالاستفزازات والتعديات اللفظية والنظرات الحاقدة فاقفرت المطاعم والشاليهات وخلت دروب الطبيعة من المشاة والاديار من الحجاج والزوار حتى رواد الاصطياف الذين كانوا يرتادونها تاريخيا وهم من منطقتي الكورة وطرابلس هجروا مطاعمها وفنادقها ومنازلها المفروشة.



وبالنسبة للذين صبغوها بلونهم السياسي فلا هم لهم فالمهم ان تبقى خزانا واحتياطا للتحركات السياسية فغاب الانماء فاقفرت طرقاتها وحقولها وبساتينها بسبب اهمال الطرق واقنية الري واليات تصريف الانتاج الزراعي ثاني مصدر للمال لمقيميها ولم يبقى سوى مهرجانات الارز للترويج السياسي لا السياحي فلا استثمارات في المطاعم ولا الفنادق ولا حتى اي قطاع يخدم السياحة ويشجعها.



من هنا كان تدخل وليم طوق وغيره لانه مثل الكثيرين منا يراقب بحزن واستغراب الغيبوبة السياسية والاقتصادية التي دخلت فيها منطقته واهله فقرر العمل على محورين الاول تفعيل علاقاته علانية مع كافة الاطراف السياسية اللبنانية وخاصة المسيحية منها كالتيار الوطني الحر والمردة ومع جيرة المجتمع البشراوي في بعلبك الهرمل رغم انه جوبه من السياسين الجدد فيها بخطاب تخويني مبتذل. واعاد تزييت مكناته الخدماتية محاولا سد الثغر العميقة التي حُفرت في المجتمع الذي غابت عنه الخدمات المجانية والتعاضد الاهلي الاجتماعي البعيد عن الدعاية السياسية الحزبية.



وسرعان ما لقي تجاوبا على كافة الصعد فاكد تحالف والده الشيخ جبران طوق السياسي مع التيار الوطني الحر والمردة في انتخابات 2005 و2009 و2018 واليوم، مجاهرا مع فريقه بتاييد سياستهما وصوابية موقعهما السياسي متمايزا عنهما في بعض التفاصيل والمواقع ما يؤكد استقلالية موقعه السياسي المبني على تاريخ طويل من الممارسة السياسية غير المنحازة التي خطها والده في تجمع نواب الموارنة المستقلين ابان الازمة الداخلية. هذا على الصعيد السياسي اما على الصعيد الانمائي الخدماتي فسرت مبادراته الاجتماعية سريان النار في الهشيم فلم يفرق بين بشراوي واخر ولا بين ابناء القضاء مقدما الخدمات الكبيرة والصغيرة للمزارعين والاهالي تعينهم في ازمتهم وتعوض بعض خسائرهم نتيجة الكساد السياحي والزراعي فوز وليم طوق في بشري والجبة متحالفا مع قياداتها وعائلاتها المغيبة ومع جيرانها اعاد لمنطقتنا توازنا متينا طالما حماها في ايام الازمات واطلق دينامية سياسية اجتماعية تنموية حقيقية يجب ان نبني جميعا عليه كاساس قوي صلب لتفعيل الحياة السياسية بعيدا عن الاحادية والانعزال الذي لم يولد الا التصحر الاقتصادي المتمثل باختفاء السياحات الشتوية والصيفية والدينية والبيئية والكساد الزراعي والقحط السياسي الذي ابعدها عن المشاركة في الحياة السياسية فلا وزير من القضاء رغم ان القوات عينت العشرات في حكومات ما بعد 2005 ولا حتى مدير عام حتى ان السفير الوحيد ووظيفة الفئة الاولى التي عينتا من القضاء منذ 2005 حتى تاريخه كانتا من اختيار التيار الوطني الحر وهنا نعول على التعاون مع النائب الجديد في ازالة الحرمان عن القضاء على كافة الصعد.



مبروك للقضاء ولبشري نائبا يحمل تاريخ اجداده وتطلعات ابناء جيله