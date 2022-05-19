عناوين الصحف ليوم الخميس 19 ايار 2022

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النهار: مؤشرات الانهيار تسابق انطلاقة المجلس المنتخب





الجمهورية: تحضير ناشط لإنضاج الإدارة المجلسية

عودة الطوابير أمام المحطات

الأخبار: الحجم التمثيلي: حزب الله أول قوى التغيير ثانياً

ترشيحات رئاسة الحكومة تسابق استحقاق رئاسة المجلس: نوّاف سلام مجدداً؟ لبنان بين فرصة للتهدئة أو التصعيد

الغرب يحرق الجسور مع روسيا: أميركا تحاصر البلطيق



اللواء: الانهيار يتجاهل الانتخابات.. ويُحجِّم السباق إلى المناصب

جلسة مالية مرهقة للحكومة الراحلة غداً.. والكهرباء تُبشِّر بالعتمة!

نداء الوطن: "سلعاتا مائية" على طاولة الحكومة غداً: تدمير البيئة وهدر المليارات

نصر الله يعود إلى "العدّ": أصواتنا "أكثر من نصف مليون"

الديار: «طوابير الذل» عادت وتجنب السيناريو العراقي ينتظر التفاهمات المحلية والخارجية

بري للرئاسة الثانية والقوات والتيار والمجتمع المدني يتنافسون على نائب رئيس المجلس

كتلتان نيابيتان متوازيتان...فهل يكون جنبلاط أو المجتمع المدني بيضة القبان ؟





?l'orient le jour: Et maintenant, que peut faire l’opposition