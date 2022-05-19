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أسرار الصحف ليوم الخميس 19 ايار 2022

19
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اللواء: أسرار

همس
عادت اللعبة الدولية في ما خص لبنان إلى فكرة التحضير لمؤتمر انقاذي بعد تفاقم الانهيار؟


غمز
لم يأخذ مرجع كبير بنصيحة حزب حليف لجهة توحيد المعركة والمرشحين في قضاء جنوبي شهد انقلاباً..


لغز
لم يجرِ اتصال، لا قبل الانتخابات ولا بعدها، بين قوى في 8 آذار وحلفاء أقوياء لها، لا في الجنوب ولا في الشمال.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

قبل الإنتخابات بأيام طلب نائب طرابلسي محسوب على خط الممانعة دعماً مالياً عاجلاً من أحد الأحزاب الكبرى، بعدما استشعر أن مقعده النيابي مهدد، فجاءه الجواب، بخلاف ما توقع حاسماً وجازماً: «مصاري ما في، دبّر حالك». وقد كان حدس هذا النائب في محله.

 

لاحظ مراقبون أن نواباً من المستقلين أو «الثورة» ملأوا الشاشات بشكل مكثف بحيث تحولوا بين ليلة وضحاها من مرشحين باسم «الثورة» إلى ما يشبه النواب التقليديين بعد فوزهم، من دون أن يكون لديهم إلمام بما ينتظرهم من مهمات وأدوار وقرارات سياسية وكأن النيابة فعل بيئي ومعيشي فقط وقد بدا عدد منهم تائهين ومكابرين في القدرة على التغيير.

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