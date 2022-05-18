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الشركات المستوردة للنفط: سوق المحروقات يواجه تحدٍ

18
MAY
2022
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أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس ، اليوم الأربعاء، أن "سوق المحروقات في لبنان يواجه تحدٍ يتمثل بالحاجة الى تأمين مبالغ كافية من الدولارات".

وأشار في حديث صحافي الى ان "شركات النفط ستسلم محطات المحروقات كميات توازي ما يسلمها مصرف لبنان والمصارف من دولارات عبر منصة صيرفة".

وكشف شماس عن "رسالة سلمها تجمع الشركات المستوردة للنفط الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي شرح فيها المشكلة التي تواجهها الشركات في عملية تحويل المبالغ التي تودعها بالليرة في مصرف لبنان والمصارف الى دولار".

كما وعَبَّرَ شماس عن عدم قدرة شركات النفط على تسليم السوق اللبنانية حاجاتها الكافية من البنزين، عازياً هذا الأمر الى عدم الاستحصال على المبالغ من الدولارات التي توازي قيمة المبالغ بالليرة اللبنانية التي تودعها الشركات في المصارف ومصرف لبنان، خصوصاً إن ما يتم تسليمه للشركات يتراوح بين 30% و50% أو 70% في أحسن الأحوال من حاجتها للدولار يومياً. كما اشار الى ان هناك تراكمات للشركات بالليرة اللبنانية موجودة من اكثر من اسبوع لدى المصارف ومصرف لبنان وتنتظر تحويلها الى دولار.

وختم شماس بالقول: "ان وزير الطاقة والمياه وقع مساء اليوم على جدول اسعار جديد للمحروقات على ان يصدر صباح الغد".

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