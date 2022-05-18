أما وقد عادت الأحجام المنفوخة إلى طبيعتها بعد استكمال فرز الأصوات…

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مقدمة نشرة الأخبار المسائية – الاربعاء 18 أيار 2022

اما وقد عادت الاحجام المنفوخة الى طبيعتها بعد استكمال فرز الاصوات… وفيما بدأ اللبنانيون يتلمسون مدى زيف الشعارات التي رفعت قبل الانتخابات، ومنها مثلا وعد رئيس حزب القوات سمير جعجع بانخفاض سعر صرف الدولار اذا فاز حزبه، بدأت الانظار تتجه نحو انتخابات رئيس ونائب رئيس المجلس النيابي، وسط الانقسام الواضح في صفوف النواب الجدد او القدامى-الجدد بين من يسلم باعادة انتخاب الرئيس نبيه بري عن قناعة او لانتفاء البديل من جهة، ومن يرفض انتخابه من حيث المبدأ بلا تقديم البديل من جهة اخرى.

وفي انتظار بلورة المشهد في ضوء تحديد الاحجام النهائية للكتل، يستعد التيار الوطني الحر للاحتفال بالانتصار الخامسة من عصر السبت المقبل في مجمع البيال، حيث سيلقي النائب جبران باسيل كلمة يحدد فيها معالم المرحلة المقبلة بالنسبة للتيار.