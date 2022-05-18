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هكذا علّقت الخارجيّة الفرنسيّة على إجراء الانتخابات في لبنان!

18
MAY
2022
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أعلنت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة أنّ "لبنان اجتاز مرحلة مهمة يوم الأحد 15 أيار 2022 بإجراء الانتخابات التشريعية في سياق الأزمة الفادحة التي تعانيها البلاد منذ أكثر من سنتين".

وأضافت الخارجيّة الفرنسيّة في بيان: "تشيد فرنسا بتنظيم هذه الانتخابات في موعدها المقرر، لكنها تأسف للحوادث والمخالفات التي سجّلتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وتأمل كشف حقيقة ما جرى".

وحضّت "جميع المسؤولين اللبنانيين على تعيين رئيس مجلس وزراء من دون تأخير، وإلى تشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدّم حلول يُعتدُّ بها تلبي تطلعات السكان، ولا سيّما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقّع مع صندوق النقد الدولي".

وأكّدت أنّ "فرنسا ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني".

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