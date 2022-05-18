بعد الانتخابات .. بيان لحزب الله وأمل

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صدر عن قيادتي حركة "أمل" وحزب الله، بيان، جاء فيه :" نتفهم مشاعر مناصرينا بعد كل التحريض والشحن، ونمتن لكل مظاهر الفرح والابتهاج بنتائج هذه الانتخابات".

ودعت قيادتي حركة "أمل" وحزب الله، إلى "عدم تنظيم مسيرات بالدراجات النارية احتفالا، كي لا يأخذ بعض الموتورين الامور الى أماكن تعكر صفو النجاح الانتخابي".

وأضاف البيان، "حركة أمل وحزب الله يربآن بجمهورهما عدم القيام بأي تصرف او تحرك قد يوضع في خانة استفزاز مناصري جهات أخرى".

وأشار إلى أن "الاستحقاق الانتخابي مضى، والمطلوب اليوم عودة الجميع لمنطق الحوار والتلاقي للخروج من الواقع الاقتصادي الخانق".

وحثّت قيادتي حركة "أمل" وحزب الله، في بيانها، "الأجهزة الأمنية على ضبط ظاهرة اطلاق النار وتوقيف المخالفين إلى أي جهة انتموا، كذلك توقيف الذين اطلقوا النار في الساعات الماضية على مناصري حركة امل وحزب الله".