تعليق قطري على نتائج الإنتخابات

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نقل سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تهنئة دولة قطر بنجاح الانتخابات النيابية.

وبعد زيارته الرئيس ميقاتي في السراي الحكومي اليوم, قال السفير القطري: "نقلت الى دولة الرئيس ميقاتي التهنئة لنجاح العملية الانتخابية، وان دولة قطر رحبت وترحب دائما بإجراء العملية الانتخابية في لبنان الشقيق".

وأضاف, "نأمل ان تؤدي هذه العملية إلى التوافق العام لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية الأخرى".

وعن نتائج الانتخابات, قال:" هذه نتائج الديمقراطية، ودولة قطر لطالما كانت على مستوى واحد من كل الأطراف في لبنان".

وكان رئيس مجلس الوزراء التقى صباحا قائد الجيش العماد جوزاف عون.