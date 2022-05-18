كيف سيكون طقس لبنان؟

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، بحيث تبقى دون معدلاتها.

وجاء في النشرة التالي:

الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بداية الاسبوع المقبل حيث من المتوقع ان يتأثر الحوض الشرقي بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر مع تدن في دراجات الحرارة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا احيانا دون تعديل في درجات الحرارة، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات وسوء الرؤية.

الخميس: قليل الغيوم من دون تعديل في درجات الحرارة مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، بحيث تبقى دون معدلاتها.

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة النسبية على الساحل، مع رياح ناشطة تصل لحدود الـ 65 كلم/س اعتبارا من بعد الظهر.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة للتجاوز معدلاتها بحدود ال4 درجات ورياح ناشطة تصل لحدود الـ 70 كلم/س مع بقاء الرطوبة النسبية على الساحل منخفضة.