صلاة على نية لبنان في الـ29 أيار في حريصا

A + A -

بمناسبة نهاية الشهر المريمي مساء الاحد الواقع في التاسع والعشرين من ايار , عند الساعة السادسة مساءً يقام إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في الباحة الخارجية من المزار .

على نية لبنان في المرحلة الجديدة التي يعيشها عساها أن تكون خيراً للوطن وأبناءه . تتلى في الإحتفال المسبحة الوردية في عشر لغات . والمسبحة مؤلفة حباتها من ثمانين شاباً وشابة يمثلون لبنان المقيم والمغترب .

يلي صلاة المسبحة مواكب موسيقية (نوبة) من مناطق عديدة في لبنان . يلي المواكب الموسيقية تطواف مريمي لتمثال سيدة لبنان محمولاً على أكتاف مئة وخمسين شاب يطوفون به على أنغام التراتيل المريمية . يلي التطواف البركة الختامية والقداس الإلهي .

نهاية شهر مبارك للجميع . ناطرينكن