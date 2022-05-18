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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 18 أيار 2022

18
MAY
2022
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 الأخبار: استنفار «مفاجئ» ضد إيران: العدو يستعجل المغامرة؟

التوتر السياسي يشتدّ تحت عنوان معركة حصاد الانتخابات: أسئلة جدية حول رئاستَي المجلس والحكومة
رياض سلامة رسم المسار منذ اليوم الأول للأزمة: الدولار يقفز 50% في 3 أشهر

 

 

 

الديار:«مورفين» الانتخابات انتهى مفعوله... مؤشرات لانفجار قريب للأزمة الاقتصادية ــ المعيشية
«الوطني الحر» و «القوات» يتنازعان «التمثيل المسيحي»
الصراع على شكل الحكومة انطلق... واستحقاق الرئاسة في مهبّ الريح

 

 

 

 

نداء الوطن: رسائل أممية وأوروبية وعربية: للإسراع بالحكومة وتغليب الدولة على الدويلة
بري يناور وباسيل يكابر... وإصبع "حزب الله" على الزناد!

 

 

 

 

اللواء: ما لم يقله بري: أترشح بإرادة شعبية لرئاسة المجلس
3 مرشحين لنيابة الرئيس.. وباسيل يرفض بقاء ميقاتي والتلاعب مستمر بالرغيف

 

 

 


النهار: المجلس مكتملاً: تكتلات تغيّر آلية القرار

 

 

 


الجمهورية: بري سقدم برنامجًا للحوار والإنقاذ

الحريري يؤدي المنشقين عنه

 

 

 

?l'orient le jour: Que vont faire les FL de leur victoire 

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