وزير الزراعة: علينا تكليل هذا الإنجاز بدعوة إلى الحوار

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استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن، قبل ظهر اليوم، مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في الشؤون الوطنية الراهنة.

خلال اللقاء، رحب الحاج حسن بالمفتي عبدالله، وقال: "نقدر لسماحته حكمته والمواقف الوطنية التي يعبر عنها، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة وبالدور الجامع الذي تمثله دار الطائفة في مدينة صور، التي لطالما كانت مركزا أساسيا للعيش المشترك وقاعدة أساسية لانطلاق العلماء الذين كتبوا التاريخ وصنعوا المستقبل من أبا ذر الغفاري إلى السيد عبد الحسين شرف الدين، وصولا إلى سماحة الإمام موسى الصدر".

أضاف: "إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب أولا وحدة الصف الوطني بين كل المكونات اللبنانية، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل مصلحة الوطن والمواطن".

كما نوه بـ"جهود القوى الأمنية في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أنها "كانت ديمقراطية بامتياز، وما أفرزته إنما يعبر عن إرادة اللبنانيين"، وقال: "نحن أمام صفحة جديدة ويوم جديد من تاريخ الوطن، بعد إتمام العملية الدستورية الناجحة".

وتمنى "تكليل هذا الإنجاز بدعوة إلى الحوار، الذي لطالما نادى به دولة الرئيس نبيه بري، حوار للتلاقي ولبناء الدولة ضمن الأسس التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني - اتفاق الطائف، ضمن المنطق الذي تحدث به الإمام موسى الصدر، عن الدولة الراعية لجميع أبنائها من كل أطيافهم، بعيدا عن أي تشنجات طائفية".