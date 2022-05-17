"خبرية التكنوقراط في الحكومة "باي باي"... باسيل: نحن الكتلة الأكبر وطابخ السّم آكله

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أعلن رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أنّ "التيار انتصر في الانتخابات والاحتفال سيكون يوم السبت بعد الظهر، والانتصار يكون عبر بناء الدولة".

واضاف باسيل في مؤتمر صحافي من المقر العام لـ"الوطني الحر" في ميرنا السالوحي، انه "نعلن اليوم أنّه لدينا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي".

وتابع: "قلنا لهم ألا يستعجلوا في إعلان النتائج والانتخابات بالنسبة لنا وسيلة من أجل إعادة إعمار البلد ومستعدّون للعمل مع الجميع واستخلصنا الكثير من العبر من هذا الاستحقاق".

وشدد باسيل على انه "لنا قلق من المستقبل والأيام القادمة وقد حان وقت العمل ونجدّد الدعوة إلى الحوار ولئلا يحسبنا أحد على محور معيّن".

ولفت باسيل إلى أنّ "مع الانتصار الوهميّ الذي أعلنوه بالأمس ارتفع الدولار وطابخ السّم آكله والثلاثي بري - جنبلاط - القوات عملوا على لعبة الانتشار و"دفعوا حقها ودفع الناس حقها" لأنّ الأصول أن ينتخب المغتربون نوّابهم".

واعتبر أنّه "تبيّن كم أن في لبنان مجتمعاً ممانعاً" لافتاً إلى أنّ "هناك كتلة ظهرت لما يُسمى بالمجتمع المدني وحان الوقت لأن يظهر من الجادّون عبر العمل التشريعي والنيابي".

واشار الى ان "جرحنا في التيار هو جزين حيث حصل الخطأ بسبب أداء التيار وبسبب الحصار السياسي الذي واجهناه هناك".

وعن شكل الحكومة المقبلة، قال باسيل ان "خبرية "التكنوقراط" في الحكومة "باي باي" فهناك شرعية شعبية يجب الاعتراف بها بغض النظر اين سنكون".