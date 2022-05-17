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ترحيب دولي.. ميقاتي يتلقى اتصالات ديبلوماسية هنّأته بإنجاز الانتخابات

17
MAY
2022
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إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفير مصر ياسر علوي في السراي الحكومي وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

وقال السفير بعد الزيارة: "الهدف الرئيسي لزيارتي هو تهنئة الحكومة اللبنانية على اجراء الاستحقاق الانتخابي.على مدار العام الماضي كان هناك استحقاقان في لبنان هما ترتيب الوضع الإقتصادي عبر اتفاق مع صندوق النقد الدولي واعادة تكوين السلطة باتمام الاستحقاقات الدستورية. هناك خطوات تمت بالفعل منها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، واليوم نحن نشهد أول خطوة باتجاه اعادة تكوين السلطة، وكان من واجبنا تهنئة الحكومة اللبنانية . وكالعادة موقف كمصر داعم للبنان والاولوية في المرحلة الحالية لاتمام كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة ، فيتمكن لبنان من الوقوف على قدميه ويستعيد دوره".

 

وإستقبل رئيس الحكومة للغاية ذاتها كلا من سفيري استراليا أندرو بارنيس وأوكرانيا ايهور اوستاش.

كذلك، تلقى سلسلة إتصالات ديبلوماسية وسياسية هنأته بانجاز الانتخابات النيابية في موعدها وبالجهد الذي بُذل لاتمام هذا الاستحقاق واتاحة الفرصة للبنانيين للتعبير عن تطلعاتهم وتوجهاتهم في صناديق الاقتراع. وفي هذا الاطار تلقى اتصالين من سفير الكويت عبد العال القناعي، وسفير قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.

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