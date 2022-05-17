بعد الانتخابات، فراغٌ دوائيٌ مع الفراغ الحكومي إلّا إذا...

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تحدّث مصدرٌ صيدلانيٌ رفيعٌ عن عملية استيراد الأدوية، محذّرًا من فراغ في السّوق بالتوازي مع أيّ فراغ حكومي محتمل بعد استقالة الحكومة. وشرح هذا المصدر أنّ ما كانت قد صرّحت به نقابة مستوردي الأدوية في لبنان عبر نقيبها مؤخرًا هي تحذيرات جدّية للغاية. وأردف أنّه يجب على مجلس الوزراء تنفيذ الاعتمادات الّتي كان قد أقرّها لاستيراد الدواء في آخر جلسة عقدها قبل الانتخابات النيابية، بغية تأمين وصول شحنات الأدوية إلى لبنان.

وحذّر هذا المصدر الصيدلاني أنّه إذا لم تتخذ الحكومة خطوات استباقية كما طلب المستوردون لتلبية الحاجات الاساسية والملحة للمرضى، فإنّ الأمور في سوق الدواء في لبنان ستؤول حتمًا إلى الأسوأ. لذلك، يعوّل المستوردون كما والقيّمون على سوق الدواء في لبنان على أن يقوم مجلس الوزراء بفتح اعتمادات للأدوية في آخر جلسة له قبل استقالة الحكومة، لتفادي فقدان الأدوية ونفاذ مخزون الشحنات الموجودة حاليًا والّتي هي شحيحة أصلًا.

وختم المصدر أنّ قرارا كهذا لمجلس الوزراء من شأنه أن يؤمّن استمرارية في عملية فتح الاعتمادات، وهو قرار بالغ الأهمّية يؤمّن حاجات السّوق شهريًا حسب التفاهم القائم. والجدير ذكره بحسب المصدر، أنّ المبلغ الذي ينبغي تأمينه شهريًا وهو حوالي ٣٥ مليون دولار أمريكي، يغطي فقط جزءًا من احتياجات السّوق الذي هو بحاجة إلى مبالغ أكبر لتلبية كلّ المتطلبات.