التعليق الأوّل لكرامي بعد الخسارة!

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اعلن رئـيـس تـيـار "الـكـرامـة" فـيـصـل كـرامـي بأن الارقام والوقائع المستندة الى ادلة مادية واضحة تؤكد بأننا تعرضنا لعملية تزوير محكمة.

وفي بيان له لفت كرامي الى انه سوف نتّخذ كل الاجراءات والمسالك القانونية اللازمة انطلاقاً من احتكامنا للقوانين.

واضاف " اؤكد لكم ان العملية الديمقراطية في لبنان هي ابعد ما تكون عن الديمقراطية الحقيقية والشفافة... وان حجم المخالفات والارتكابات جسيم جداً.

بكل الاحوال، نحن باقون معاً في مسيرة النضال وماضون في عملنا الوطني في مواجهة القتلة واللصوص ومنظومة الدمار الشامل".