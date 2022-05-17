إنتخابات 2022- الديار: مخالفات «فاضحة»

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أعلنت منظمة «لادي» أنّ «تقريرها الأوّل حول الانتخابات يظهر مخالفات فاضحة مع انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات»، مشيرةً إلى «شوائب بالجملة» سجّلت الجمعية، في مؤتمر صحافي، «تراخياً لوزارة الداخلية في تطبيق القانون فضلاً عن الاعتداءات على المرشحين والناخبين والمندوبين خصوصاً في الحالات التي تطوّرت فيها الأمور إلى الإشكالات، ولفتت إلى أنّ «ما تمّ رصده طيلة اليوم الانتخابي جاء مخيّباً للآمال وإذا كانت السلطة اعتبرت أنّ مجرّد حصول الانتخابات هو إنجاز إلا أنّ حجم الانتهاكات لا يعكس على الأرض صفة الإنجاز»، مشيرةً إلى أنّها سجّلت «المئات من حالات المرافقة إلى العوازل وخروق فاضحة للصّمت الانتخابي والمناخ العام المرافق للعملية الانتخابية رافقته شوائب سجّلته الجمعية كما سجلت الجمعية ضعفاً في تنظيم العملية الانتخابية عموماً.