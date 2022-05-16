مولوي أعلن النتائج الرسمية في الشوف - عاليه والمتن

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أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أن "في دائرة جبيل لبنان الرابعة الشوف - عاليه نسبة الاقتراع بلغت 49.43 في المئة، وأما الفائزون فهم: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، جورج عدوان، نجاة خطار عون، حليمة القعقور، فريد البستاني، جورج عطالله، أكرم شهيب، مارك ضو، راجي السعد، نزيه متى وسيزار أبي خليل وراجي السعد".

وأضاف: "في جبل لبنان الثانية (المتن)، بلغت نسبة الاقتراع 48.6 في المئة، والفائزون هم: ملحم الرياشي وسامي الجميل والياس حنكش وابراهيم كنعان وميشال المر وهاغوب بقرادونيان والياس بو صعب ورازي الحاج.