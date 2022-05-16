ستريدا جعجع تعلّق على فوز ملحم طوق في بشري

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علقت النائبة ستريدا طوق جعجع على فوز اين عمها ملحم طوق في قضاء بشري، وقالت في بيان: "نحن كحزب سياسي، حزب "القوّات اللبنانيّة"، مشروعنا بناء الدولة القويّة والسيدة والمستقلّة والقادرة، التي لا يعلو فيها صوت فوق صوت القانون وتكون فيها سلطة الفصل بيد الشعب مصدر السلطات كلّها، لذا لا يسعنا سوى أن ننحني أمام حكم القانون، قانون الانتخابات".

وأضافت: "نحن لسنا من الذين يرضون بحكم القانون فقط عندما يأتي بما يناسبهم ويرفضونه عندما يكون معاكساً لإرادتهم، لذا لا يمكن لنا ان نرضى بأحكام قانون الانتخابات في مكان ونرفضها في آخر. وانطلاقاً من هنا، أطلب من أهلنا في قضاء بشري أن يَظهروا بأبهى حلل "الجمهوريّة القويّة" التي نسعى لتعميم نموذجها في قضائنا على أرجاء الوطن كافة وأن يلتزموا بنتيجة هذا الإستحقاق الدستوري إلتزاماً ديمقراطياً كاملاً".

وتابعت: "أما بالنسبة لزميلي النائب جوزيف اسحق الرفيق المناضل الذي تدرّج في الحزب من مهندس مكافح إلى نقيب مهندسين في الشمال إلى منسق منطقة بشري إلى نائب، فأود أن أؤكد أن دوره لم ينته هنا أبداً وإنما سنستمر بالتعاون سوية في ملفات عديدة لما فيه خير أهلنا في المنطقة".

وتوجهت بالتهنئة للنائب وليام طوق وتمنت له التوفيق في نيابته لما فيه مصلحة جبّة بشري والوطن.