التوحيد العربي - برجا حذر من نشر اخبار مغلوطة

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أوردت مفوضية برجا في "حزب التوحيد العربي" في بيان، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداول "معلومات مغلوطة ومفبركة عن لوائح مساعدات زعمت اننا نقوم بتوزيعها".

وتابع: "من المؤسف أن نرى مثل هذه الأخبار التي تسيء إلى أهلنا في برجا الذين يشكلون رأس حربة في الدفاع عن عروبة لبنان والحفاظ على كرامة الانسان بوجه كل الحاقدين وأصحاب النيات المبيتة. ويهمنا التشديد على ان المفوضية غير مسؤولة عن مثل هذه اللوائح المفبركة"، محذرا من "نشر أو بث أي اخبار قبل تبيان صحتها والتأكد منها منعا لاطلاق الاتهامات جزافا".