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هذه نتائج الدوائر الانتخابية المثبتة حتى الساعة التي أعلنها مولوي وجاءت على الشكل التالي:

16
MAY
2022
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أكد وزير الداخلية بسام مولوي اننا استطعنا إنجاز الانتخابات رغم كل التحديات والتشكيك ونسب الاقتراع جيدة وليست منخفضة إذ تساوي نسبة الدورة الماضية.

وبالنسبة للصندوق رقم 18 من ألمانيا، أكد مولوي أنه ليس مفقوداً بل وصل وجرى نقله من مصرف لبنان إلى قصر عدل بيروت وقد سُلّم إلى لجان القيد العليا ليتمّ فرزه وتبيّن أنّه لم يحصل أيّ تصويت في دائرة بيروت الأولى في هذا القلم.

وأعلن مولوي نتائج الدوائر الانتخابية المثبتة حتى الساعة، وجاءت على الشكل التالي:

- دائرة الجنوب الثانية (صور وقرى صيدا) حصلت على نسبة اقتراع 48.8%، والفائزون هم: نبيه بري، حسين جشي، علي خريس، عناية عزالدين، علي عسيران، ميشال موسى.

- دائرة البقاع الاولى (زحلة) حصلت على 49.5% والفائزون هم: ميشال ضاهر، جورج عقيص، الياس اسطفان، بلال الحشيمي، سليم عون، رامي ابو حمدان وجورج بوشيكيان.

- دائرة جبل لبنان الاولى (جبيل - كسروان) حصلت على نسبة اقتراع 63.4% والفائزون هم: زياد الحواط - رائد برو - ندى البساني - نعمة افرام - شوقي الدكاش - فريد هيكل الخازن -سليم الصايغ وسيمون أبي رميا.

- دائرة الجنوب الأولى: نسبة الاقتراع 46.6% والفائزون هم: غادة أيوب - عبد الرحمن البزري - أسامة سعد - سعيد الاسمر وشربل مسعد.

- دائرة البقاع الثالثة: حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، ابراهيم الموسوي، أنطوان حبشي، جميل السيد، محمد الحجيري، سامر التوم

الفائزون في دائرة البقاع الثانية هم: قبلان قبلان - وائل ابو فاعور - حسن مراد - ياسين ياسين - شربل مارون - غسان السكاف

- عن نتائج دئارة بعبدا: الفائزون هم بيار بو عاصي وهادي أبو الحسن وفادي علامة وكميل شمعون وآلان عون وعلي عمار

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