أعمال الفرز في قصر عدل بعلبك انتهت

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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن انتهاء عمليات فرز واحتساب نتائج انتخابات دائرة البقاع الثالثة في محافظة بعلبك الهرمل ومكننتها، في قصر عدل بعلبك، وأعلن رئيس لجنة القيد الأساسية القاضي حارس الياس النتائج في حضور رئيس غرفة القيد العليا الاحتياطية القاضي علي عراجي والقاضيين عماد الأتات وعلي الموسوي.



وبلغ عدد الناخبين في الدائرة 195116 مقترعا، ومن بين الأصوات 3977 ورقة اقتراع باطلة، أي أن العدد المعمول عليه مع الأوراق البيضاء 191139 صوتا.



وقد أسفرت النتائج الرسمية عن فوز 9 مرشحين من أعضاء لائحة "الأمل والوفاء" هم: حسين علي الحاج حسن (23120 صوتا)، غازي محمد زعيتر (22058 صوتا)، علي محمد سلمان بشير المقداد (20356 صوتا)، إيهاب عروه حمادة (20844 صوتا)، إبراهيم علي الموسوي (19627 صوتا)، جميل محمد أمين أمين السيد (11705 صوتا)، سامر أسعد التوم (11705 صوتا)، ينال محمد صلح (8764 صوتا) وملحم محمد الحجيري (7125 صوتا).

كما فاز من لائحة "بناء الدولة" المرشح أنطوان بدوي حبشي (17000 صوت).