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حداد ترأس قداسا لراحة نفس الشهيدة ابو عاقلة

16
MAY
2022
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ترأس راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي بشارة حداد، القداس الالهي لراحة نفس الاعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، عاونه كاهن الكاتدرائية الاب جهاد فرنسيس.

وتحدث المطران حداد في عظة القداس عن مزايا الشهيدة، وقال: "سقطت الشهيدة شيرين في ساحة الرسالة الصحافية. فالصحافة والحقيقة توأمان، وكل من يخاف الحقيقة يقتل صاحبها وناقلها وحاميها".

واذ سأل: "لماذا قتلت شيرين ابو عاقلة؟"، قال: "لأنها تريد كشف الحقيقة، ليس في الأمر لبس بأن رصاصة العدو لم تكن لتوجه إليها عرضا بل عن سابق تصميم وعزم. هي التي تحلت بالجرأة في كشف المعالم في الصفوف الأمامية ولم يرق ذلك للاسرائيليين، فعمدوا الى تخطيط جديد للصفوف الأمامية، وإذا بهم يريدون إرجاعها إلى أبعد الخطوط كي يحلو لهم فعل ما يريدون. ماذا أخفى الجندي الإسرائيلي بقتل شيرين؟ سؤال سوف تكشف أسراره الأيام المقبلة، خصوصا أن ضمير العالم كله اهتز لهذا الحدث وتألم من جرائه".

اضاف: "سيبحث هذا العالم عن المسبب والسبب وكم ننتظر على أحر من الجمر أن يصبح استشهاد الصحافية المتألقة شيرين رسالة مدوية من الصحافة للعالم وللتاريخ بأن قتل الحقيقة يحييها ويزيدها يقينا وأن لا أحد قادر على تشويهها".

وختم: "تعازينا من كاتدرائية مار نقولا للروم الكاثوليك في صيدا لذوي الشهيدة ورفاقها ولعالم الصحافة. صلواتنا ترافق روح شيرين الطاهرة وستبقى بطلة الحقيقة وهذه تعزيتنا جميعا".

 

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