العبسي غادر الى القاهرة

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غادر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الى القاهرة مترئسًا الوفد المشارك باعمال الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الاوسط الذي سينعقد بدعوة من بابا الكنيسة القبطية الارثوذوكسية البابا تواضوروس الثاني بمشاركة رؤساء الكنائس في الشرق الاوسط.

وعلى جدول اعمالها مواضيع تهم مسيحيي الشرق الاوسط، ابرزها الهجرة، والوحدة، والحركة المسكونية وستكون للبطريرك العبسي كلمة في الجلسة الافتتاحية التي تنعقد في دير لوغوس وادي النطرون.

وضم الوفد المرافق الامين العام المشارك للمجلس الاب نقولا بسترس وعضو الوفد المستشار القانوني للمجلس المحامي ابراهيم طرابلسي.