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إنتخابات 2022- الوطن السورية: اللبنانيون اقترعوا لاختيار نوابهم والنتائج الأولية صباح اليوم

16
MAY
2022
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الوطن السورية: أنجز لبنان أمس الأحد استحقاق الانتخابات البرلمانية، وسط تفاوت في نسب الاقتراع بين دائرة وأخرى، ووسط ظهور مؤشرات أولية تعاكس رهان الكتل المرتهنة للخارج في إحداث خرق ما لصالحها.

 

وتنافس في الانتخابات التشريعية، التي تجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائباً في البرلمان.

 

وعقب إقفال صناديق الاقتراع، بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن نسب الاقتراع غير مرتفعة بشكل عام، مؤكداً أن لا انتخابات إلا وفيها شوائب، وهناك مجلس دستوري للذين يحضرون للطعن.

 

بدوره، قال وزير الداخلية والبلديات غسان المولوي: إن «عمليّة إصدار النتائج معقّدة قليلاً ويجب على المواطنين الصبر قليلاً»، مطمئناً المواطنين إلى أن العمليّة مضمونة وتتمّ بشفافية، مضيفاً: «سأكون في كل الأقلام وستظهر النتيجة بأسرع وقت ممكن».

 

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام البدء في عملية فرز الأصوات بحضور مندوبي اللوائح والمرشحين.

الوطن السورية
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