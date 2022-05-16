إنتخابات 2022- الأخبار: باستثناء 60 مركزاً... نسبة الاقتراع تتجاوز الـ40%

A + A -

بلغت نسبة الاقتراع النهائية في كلّ لبنان 41.04%، باستثناء 60 مركزاً من أصل 1752.



نسب الاقتراع بحسب الدوائر الكبرى:

ـــ بيروت الأولى: 28.50%

ـــ بيروت الثانية: 38.33%





ــــ جبل لبنان الأولى: 55.93%

ــــ جبل لبنان الثانية: 42.70%

ــــ جبل لبنان الثالثة: 43.44%

ــــ جبل لبنان الرابعة: 44.49%

ــــ الشمال الأولى: 40.73%

ــــ الشمال الثانية: 30.60%

ــــ الشمال الثالثة: 38.45%

ــــ الجنوب الأولى: 42.30%

ــــ الجنوب الثانية: 42.77%

ــــ الجنوب الثالثة: 41.76%

ــــ البقاع الأولى: 43.02%

ــــ البقاع الثانية: 34.20%

ــــ البقاع الثالثة: 48.90%